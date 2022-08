10-letnia córka Kourtney Kardashian robi makijaż na TikToku. Internauci podsumowują: "Kiedy dorastasz w domu pełnym próżnych kobiet" (FOTO)

proste 25 min. temu zgłoś do moderacji 64 18 Odpowiedz

Najbardziej bezmyślni ludzie to tacy, którzy chcą ustalać innym normy zachowania, czyli mówić co mają robić, a co nie. Co jest dobre, a co nie. Mowa właśnie o tych krytykujących ją i jej córkę ludziach. Zresztą mając 10 lat to na razie zabawa, ale za 3 lata będzie traktować to już poważnie, bo wejdzie w wiek nastoletni.