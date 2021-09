12-letnia córka Agaty i Piotra Rubików ODSTAWIŁA GLUTEN. "I nie puchnie"

Mania 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Jeśli zalecił to lekarz, po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnostyki, to Ok. A jeśli to jej widzimisię, to może być to bardzo szkodliwe. Jak córka będzie chciała wrócić do glutenu, może okazać się to bardzo trudne - organizm nie będzie tolerował glutenu - puchnięcie to będzie pikuś, dziecko będzie miało biegunki po glutenu. Każda dieta eliminacyjna powinna być przemyślana.