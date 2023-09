13-latka z Polski nie została wpuszczona na pokład samolotu LOT w Londynie. "Przeżyła horror"

Ewa miała wrócić do Polski samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT z londyńskiego lotniska Heathrow 15 lipca o godzinie 18.10. Trzynastoletnia dziewczyna dotarła na miejsce trzy godziny przed planowanym odlotem i przeszła odprawę paszportowo-biletową pod czujnym okiem opiekuna ze szkoły językowej, która zorganizowała obóz. W tym momencie nic nie wskazywało na to, co miało nastąpić później.

Opiekun towarzyszący Ewie nie został poinformowany, że pomimo ważnego biletu córka nie poleci zaplanowanym lotem. Informacja ta została przekazana Ewie dopiero o godzinie 18, podczas próby wejścia na pokład. Dziecko przeżyło szok - relacjonuje pani Marta, matka dziewczynki, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Rodziców o zaistniałej sytuacji nikt nie poinformował, a o wszystkim dowiedzieli się dopiero godzinę później, kiedy to zadzwoniła do nich przerażona córka.

W końcu rodzice Ewy zwrócili się o pomoc do swojej znajomej z Londynu, która zgodziła się przenocować dziewczynkę, aby ta nie musiała spędzać nocy na lotnisku. Ewa pojechała do niej taksówką, a następnego dnia w ten sam sposób wróciła do portu, aby polecieć do Polski, gdzie z niepokojem czekali na nią jej rodzice.