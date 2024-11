13-letnia Harper Beckham pokazuje swoją MAKIJAŻOWĄ RUTYNĘ kosmetykami Victorii Beckham. Rośnie nowa celebrytka?

Harper Beckham , 13-letnia córka Victorii i Davida Beckhamów , zachwyca fanów swoim profesjonalnym podejściem do makijażu. Dziewczynka pokazała swoją codzienną rutynę makijażową przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród Harper's Bazaar. Choć jej mama, Victoria, zabroniła jej wychodzić z domu w makijażu, Harper z dumą zaprezentowała produkty, które kosztują fortunę, w tym konturówkę do ust za 26 funtów (135 zł) i błyszczyk za 30 funtów (155 zł).

Zobacz także: TYLKO U NAS! Kinga Zawodnik mówi, co sobie poprawiła w twarzy. Tureckie kliniki oferowały jej współprace

Córka Victorii uwielbia bawić się makijażem

W filmiku, który Victoria udostępniła na Instagramie i TikToku, 13-latka z uśmiechem na twarzy prezentuje konkretne produkty, po czym nakłada je na usta, a następnie chwali się efektem. Harper nie ma jeszcze własnych kont w mediach społecznościowych, więc to mama zajmuje się publikowaniem takich filmików z jej udziałem.

Victoria, która od lat odnosi ogromne sukcesy jako projektantka mody, od 2019 roku prowadzi także własną markę kosmetyczną – Victoria Beckham Beauty. Córka od jakiegoś czasu testuje produkty swojej mamy, a nawet od czasu do czasu towarzyszy jej w podróżach służbowych związanych z rozwojem marki.

Ona potrafi wykonać pełny makijaż, w tym konturowanie, od jakiegoś czasu. Robi to w bardzo naturalny sposób - mówiła projektantka.

Ostatnio była członkini Spice Girls, zabrała nawet 13-latkę na event. W trakcie uroczystości rozdania nagród Harper's Bazaar w hotelu Claridge's w Londynie, Victoria zachwyciła obecnych gości eleganckim, jedwabnym garniturem w odcieniu kości słoniowej. I to właśnie z rąk córki Harper odebrała nagrodę, która była wyróżnieniem za jej ogromny sukces w branży mody. Harper Beckham musiała stanąć na scenie przed znanymi osobistościami, jak Sophie Turner czy Jodie Comer, wydawała się więc lekko onieśmielona. Dla Victorii, która przez lata budowała swoje imperium modowe, to szczególny moment – tym bardziej że to właśnie jej córka wręczyła jej prestiżową nagrodę.