14-letnia córka Tomasza Oświecińskiego o planach na przyszłość: "Chciałam zostać chirurgiem, ale aktorstwo będzie na pierwszym miejscu" (WIDEO)

Karo 32 min. temu

No to szkoda ! Zdecydowanie bardziej potrzebujemy chirurgów niż aktorów ! Bardzo, ale to bardzo potrzebni są kardiochirurdzy dziecięcy ! Dzieci obudźcie się i zróbcie coś dobrego dla siebie i dla innych . Pieniądze są ważne , bo zapewniają nam podstawy życia , ale można dobrze zarabiać i przy okazji robić coś dobrego dla społeczeństwa , a zwłaszcza dla najmłodszych , niewinnych istnień. Można zapisać się w historii jako ktoś ponadprzeciętny np. Albert Einstein, Maria Curie - Skłodowska, Chanda Prescod-Weinstein.