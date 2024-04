15-letnia córka Izabeli Macudzińskiej wyprowadziła się z domu. Celebrytka ZALAŁA SIĘ ŁZAMI! Internauci: "Kto jej pozwolił?" (WIDEO)

Izabela Macudzińska już od paru ładnych lat jest jedną z głównych twarzy stacji TTV. Najpierw występowała w reality show u boku innych "Królowych życia", a następnie trafiła do programu "Diabelnie boskie". W porównaniu do innych bohaterek obu formatów Macudzińka wiedzie względzie stabilne życie rodzinne, z dala od dramatów i skandali. Ostatnio zalała się jednak łzami i to przy włączonych kamerach.