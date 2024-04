15-letnie dziecko Jennifer Garner i Bena Afflecka przedstawia się nowym imieniem. "Jestem Fin"

Alice 33 min. temu zgłoś do moderacji 33 2 Odpowiedz

Syndrom middle child. Nie zuwazana, nie intereseujaca, nijaka. Mama I tata bardziej sie skupiaja na rozwodach. To moze jak cos takiego zrobie to mnie w koncu zauwaza. Strasznie smutne to jest. Wspolczuje Jennifer bo z tymi rozpieszczonymi I entitled nastolatkami to w tych czasach trzeba jak z jajkiem sie obchodzic. Niezla maniane odwalila na pogrzebie tak swoja droga. Rodzina musi byc z niej bardzo dumna 🙄🙄