16-letnia Etiennette Wiśniewska zrobiła sobie TATUAŻ NA CZEŚĆ OJCA. Reakcja Michała Wiśniewskiego mówi wszystko (FOTO)

Pudelek 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Rozumiem, że pudel który wiecznie usuwa komentarze nie reaguje na te które obrażają tą dziewczynę? Pisanie, że jest brzydka itd jest normalne według was? Jak wam nie wstyd dodawać takiego artykułu i nie wyłączenie przy okazji komentarzy? Jak byście nie wiedzieli jaki będzie na nią lincz! Wstyd! A później jak coś się stanie tej młodej dziewczynie, bo sobie coś zrobi to wielce będziecie dodawać smutne nagłówki? W ogóle ludzie jak wam nie wstyd pisać coś takiego na nastolatkę? Puknijcie się wszyscy w głowę! Nie macie nic lepszego do robienia tylko wypisywanie co wam się podoba a co nie? Nikogo to nie obchodzi czy wam się podobają jej tatuaże czy wan się podoba jej twarz, włosy, imię czy nos. O co wam chodzi? Jesteście chorzy na głowę. Tutaj to jest taki stop hejt, że hej. Pudel to powinien wyłączyć komentarze pod wszystkim żeby ludzie tacy jak wy nie mogli się łączyć w grupy i później wychodzić na ulice i komentować co ktoś zrobił. Nikogo nie obchodzi wasza opinia i każdy ma to gdzieś co myślicie. Skąd takie przekonanie, że masz swoje „zdanie” i warto się nim podzielić?