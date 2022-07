16-letnia Suri Cruise spaceruje ulicami Nowego Jorku. Coraz bardziej przypomina Katie Holmes? (ZDJĘCIA)

Suri Cruise jest jedną z najczęściej fotografowanych nastoletnich celebrytek w Nowym Jorku. 16-letnia córka Katie Holmes i Toma Cruise'a pojawiła się na okładkach magazynów już jako dziecko, a najczęściej pisano o niej w kontekście rozwodu sławnych rodziców. Matka walczyła o to, by mieć jak największy wpływ na wychowanie córki, nie chcąc, by pełną kontrolę przejął gwiazdor-scientolog.