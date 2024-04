19 lat temu rozdzielono syjamskie bliźniaczki z Janikowa. Daria i Olga mają już 20 lat. Zobaczcie, jak potoczyły się ich losy (ZDJĘCIA)

Ostatnio znów głośno było o siostrach Hensel. Ujawniono bowiem, że znane z programu TLC bliźniaczki syjamskie , które mają to samo ciało, ale oddzielne serca, żołądki, kręgosłupy i płuca, wzięły ślub. A właściwie to jedna z nich, bo jedynie Abby.

Historia bliźniaczek syjamskich z Janikowa

Krewny kobiety postanowił jej pomóc i napisał artykuł o przypadku sióstr syjamskich, który ukazał się w sieci także w języku angielskim. Choć na apel o pomoc zareagowali lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie-Prokocimiu, terminy operacji były bardzo odległe. Wtedy zdarzył się cud - bliski pani Wiesławy otrzymał list od Mohameda Elgammala , który pracował w królewskim szpitalu w stolicy Arabii Saudyjskiej. Historia Darii i Olgi na tyle go poruszyła, że opowiedział o bliźniaczkach samemu następcy tronu Arabii Saudyjskiej. Abdullaha bin Abd al-Aziz Al Sauda zdecydował się sfinansować operację dziewczynek.

Jak wyglądała operacja bliźniaczek syjamskich?

Na przełomie lat 2004-2005 do Rijadu z bliźniaczkami udała się mama i lekarka, która opiekowała się Darią i Olgą od ich urodzenia. Tam na początku stycznia 2005 roku doszło do składającej się aż z 10 etapów operacji , w których brała udział aż 50-osobowa grupa medyków i pielęgniarek. Trwające 18 godzin zabiegi zakończyły się sukcesem.

Tuż po operacji odwiedził je król. Podszedł do nich, a Olga wyciągnęła do niego rękę - wspominała jakiś czas temu mama bliźniaczek.

Życie Darii i Olgi Kołacz po operacji. Spotkały się z królem Arabii Saudyjskiej i lekarzem, który je operował

Darię i Olgę faktycznie traktuję jak córki. One już nie są tylko moimi pacjentkami. Są częścią mojego życia - mówił w "Faktach" Al Rabeeach.

Do spotkania doszło w Warszawie w ambasadzie Arabii Saudyjskiej. Doktor ocenił wówczas stan zdrowia Darii i Olgi:

Biorąc pod uwagę to, w jakim stanie się urodziły, sytuacja jest bardzo dobra. Chodzą do szkoły, są aktywne fizycznie, mają przyjaciół. To jest więcej, niż mogliśmy oczekiwać - podsumował z dumą.