20-letnia dziewczyna Wojtka Goli pręży się w srebrnym bikini. Hot? (FOTO)

Asdf 4 min. temu

To jest artykuł sponsorowany? Rozumiem jeszcze artykuły o Goli. Jest wlodarzem FAME, był w jakimś programie tv i sporo osób zna go z neta. Ale ta dziewczyna? Widać, że on usilnie stara się z niej zrobić influencerke, ale mimo sztabu ludzi i ogromnych pieniędzy słabo to idzie. Dziewczyna się do tego po prostu nie nadaje. W tych czasach pokazanie tyłka to trochę za mało, żeby przyciągnąć obserwujących. Takich jak ona jest wiele, często ładniejszych. Po prostu nie ma tego czegoś. Jest po prostu nijaka, a to się nie sprzedaje. Jak nie chce żeby się nudzila to niech jej kupi gabinet kosmetyczny czy coś i będzie się mogła chwalić, że jest wielka panią prezes, bo kariera w internecie nie dla niej.