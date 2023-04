20-letnia tiktokerka Maria Jeleniewska o zakupie TRZECH hiszpańskich apartamentów: "Ceny zaczynają się od 200 tysięcy EURO" (WIDEO)

Leonardo 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rozumiem, ze frustracja wszystkich "wyksztalconych" tutaj lekarzy, prawnikow, inzynierow i nauczycieli bierze górę, ale tak jest, ze na calym świecie influencerzy zarabiają i w Polsce to akurat duzo mniej w porownaniu do Niemiec, Hiszpani, Wloch czy USA. Firmy zawsze sie reklamowaly, to jest po prostu dodatkowy kanal dotarcia do klientow i skoro przeznaczaja na to tak duze budzety to znaczy, ze skuteczny. I nie ma co lamentować, kazdy moze to robić, nie trzeba mieć 20 lat. Sprobujcie, zamiast krytykować. Takie to proste to droga wolna.