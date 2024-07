24-letnia streamerka zmarła podczas transmisji z PRZEJEDZENIA. Żołądek został rozerwany

Mmmm 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Nie tylko TikTok...mam insta (konto biznesowe) i przeraża mnie głupota ludzi, już nie tyle młodzieży i dzieci, ale nawet dorosłych w każdym wieku. Tańczą do jakichś dziwnych układów robiąc z siebie pajaców, babki filmują się jak robią śmieszne minki do kamery że niby takie piękne są, ludzie rozpakowują i omawiają swoje zakupy itd. Kręcą takie durne filmy (reels) byle tylko coś wrzucić, a efekt żenada. Pełno też jakichś pseudoekspertów typu dietetyk po weekendowym kursie online, ekspert od social mediów, który sam ma ledwo tysiąc obserwujących, grafików internetowych co robią projekty, że oczy bolą. No i każda chce być instamodelką, mimo że urody i predyspozycji brak, no ale od czego mamy filtry i fotoszopa😂Każdy w internecie chce być kimś, myśli że jest ciekawy, ważny, a może jedynie kilka % ludzi rzeczywiście ma coś mądrego i odkrywczego do przekazania. To się musi źle skończyć. "Idiokracja" to nie był film, to przepowiednia.