25 lat na scenie Agnieszki Chylińskiej

Kurcze! To nie jest po to żeby ocenić jej wygląd no ludzie. Super muzyka, do tej pory słuchamy tych wczesnych kawałków, o to chodzi o muzykę, słowa. Ja lubię sobie zapuścić nutę i przed lusterem zapodać wokal a kto zabroni :D