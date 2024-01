29-letnia piosenkarka przegrywa z rakiem. Przed śmiercią postanowiła zadbać o syna. Jej historia poruszyła MILIONY internautów na ŚWIECIE!

29-letnia piosenkarka umiera na nowotwór złośliwy. Apeluje o pomoc

Janice nagrała piosenkę, której prawa autorskie przepisała na 7-latka . Dzięki temu chłopiec będzie miał zapewnioną stabilizację finansową, a co za tym idzie lepszą przyszłość. Utwór nosi tytuł "Dance You Outta My Head" i za sprawą fanów bije rekordy popularności. Piosenka niedawno znalazła się na liście TOP 40 przebojów Billboard.

To jest tak skomplikowane. To bałagan, zimowe wieki. I czuję to, czuję to w środku. Taniec na krawędzi katastrofy sprawia, że moje serce bije szybciej. I czuję to, czuję to i nie jest to dobre - śpiewa Cat Janice w swojej piosence.