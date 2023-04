33-letni Francuz chce być jak KOSMITA. Mężczyzna usunął sobie fragment nosa, uszy i kilka placów. Tak wyglądał przed operacjami (FOTO)

W ostatnim czasie Loffredo postanowił też, że podda się amputacji zdrowej nogi, która jeszcze bardziej upodobni go do wymarzonej postaci.

To coś naprawdę trudnego, ponieważ jestem zdrowy, a amputacja to naprawdę duży krok - mówił dla New York Post.

Francuz upodabnia się do kosmity: "To jedynie 46% mojej przemiany"

Tajemnicą nie jest oczywiście, że "czarny kosmita" wzbudza dość spore kontrowersje w społeczeństwie, co utrudnia mu codzienne funkcjonowanie. 33-latek sam twierdzi, że nie rozumie, dlaczego ludzie go odrzucają , bo jest przecież "normalnym facetem", który ma rodzinę i przyjaciół.

Nie można nikogo osądzać. Nikt nie wie, co siedzi w czyjejś głowie i dlaczego to robi. Musisz porozmawiać z tą osobą - mówił w podcaście "Club 113".

Mężczyzna budzi w ludziach strach, co objawia się tym, że nie obsługują go w niektórych restauracjach, a do innych z kolei nie ma nawet prawa wstępu. Trudno było mu też znaleźć stałą pracę, bo ludzie ciągle go oceniali.