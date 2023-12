33-letnia influencerka zamordowana przez męża. Do tragedii doszło na oczach ich córki

Theresa Cachuela była influencerką działającą pod pseudonimem "Bunny Bontiti", którą na Instagramie śledziło ponad 22 tysiące użytkowników. Niestety kilka dni temu zagraniczne media obiegła informacja o tragicznej śmierci 33-latki. Mieszkająca na Hawajach kobieta zginęła z rąk swojego męża, który pozbawił ją życia na oczach ich córki. Wcześniej mężczyzna stosował wobec żony przemoc, a niedawno sąd nałożył na niego zakaz zbliżania się do influencerki i ich wspólnych pociech.

Tragiczna śmierć 33-letniej influencerki. Zginęła z rąk męża na oczach córki

Według doniesień zagranicznych mediów, w tym serwisów Hawaii News Now oraz People, do tragedii doszło w piątek 22 grudnia. Tego dnia Theresa Cachuela wybrała się do banku zlokalizowanego na terenie jednego z centrów handlowych w Honolulu. Na miejscu pojawił się również jej mąż, 44-letni Jason. Mężczyzna podszedł do żony na parkingu i tam strzelił jej w głowę, tym samym pozbawiając kobietę życia. Jak donoszą lokalne media, tragedia rozegrała się na oczach córki pary. The Honolulu Star-Advertiser podaje, że dziewczynka, która była świadkiem tragedii ma 8 lat, inne media, w tym Hawaii News Now i People, informują zaś o 11-latce.

W dzień tragicznej śmierci influencerki policja odnalazła ciało jej zabójcy. Według serwisu Hawaii News Now 44-letni Jason miał odebrać sobie życie.

Zgodnie z doniesieniami mediów zaledwie dwa dni przed tragedią sąd nałożył na 44-letniego Jasona zakaz zbliżania się do Theresy Cachueli i jej dzieci. Kobieta złożyła wniosek kilka tygodni wcześniej w związku z przemocą, jakiej miała doświadczyć ze strony męża. Według People mężczyzna miał grozić samobójstwem w obecności dzieci i przykładać sobie nóż do gardła. W złożonym wniosku Cachuela stwierdziła także, iż mąż miał wielokrotnie ignorować prośby o pozostawienie rodziny w spokoju. Według The Honolulu Star Advertiser 44-latek miał także śledzić influencerkę.

Matka Cachueli, która zdążyła już zabrać głos w obliczu tragedii, stwierdziła zaś, iż mąż groził jej córce śmiercią. Wspomniała też, że mężczyzna nie akceptował faktu, iż Cachuela chciała od niego odejść.

Chciała od niego odejść, ale on tego nie akceptował. Próbował ją kontrolować we wszystkim... Gdzie pójdzie, co będzie robić. (...) Próbowała powiedzieć policji o wszystkich tych sytuacjach związanych z bronią, którą do niej wyciągną już kilka razy. Groził, że ją zabije - powiedziała matka kobiety, cytowana przez Hawaii News Now.

Matka Cachueli, Lucita Ani-Nihoa, nie ukrywała, że jej zdaniem tragedii można było zapobiec. Według kobiety jej córka została jednak zawiedziona przez system.

Nigdy go nie aresztowali, wiedząc, że ma broń, że próbował jej grozić, groził, że zabije ją i dzieci w jej własnym garażu. Sąd się za nią nie wstawił. System ją zawiódł, a teraz jej nie ma - powiedziała matka influencerki.

Matka zamordowanej influecerki, cytowana przez Hawii News Now, wyznała, że w dniu tragedii miała spotkać się z córką w centrum handlowym. Zdradziła także, iż najmłodsza córka influencerki "widziała wszystko na własne oczy", co było dla niej traumatyczne. Dziewczynka wciąż nie może uwierzyć, że jej mama odeszła.

