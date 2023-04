"365 Dni" czy "M jak Miłość"?! Krystian Wieczorek komentuje erotyczne sceny z Anną Muchą: "Nie wszystkim muszą się podobać!"

Taktak 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Ogladam MJM od zawsze, i wnosze o zmienie ie albo najlepiej usuniecie tego watku z ta dwojka. Wieczorek gra jak drewno a Micha dramaturgia jak panna z gimnazjum!najpierw bylo slodko pierdzaco a pozniej fatalnie zmienili scenarzysci ten watek. Ponadto Andrzej I Magda wcale nie interesuja sie zyciem swoich przybranych dzieci z poprzednich malzenstw a dokladaja im kolejna przyblede. Malo tefo ze po drodze Andrzej stracil wlasne i wcale sie nie przejal to od razu sierote przyjal jak swoja, nic do tego nie mam ale twgo Macka puszczja tak w samopas a biora kolejne na wychowanie. Do twgo ta udreczona Julia, za nudno nie dobrze ale teraz to jwst jakies wszystko slabe. Najgorsza oara zaraz po Marcinie i Izie( ktora swoja droga jest juz tak meczaca...) Tylko Kisielowa tam wszystko trzyma i mozna sie posmiac a nie na okraglo jakies uj wie co.