4-letnia córka Natalii Klimas trafiła do szpitala: "Najgorsze dwie i pół godziny w naszym życiu" (FOTO)

Poruszający wpis Natalii Klimas. Jej córka trafiła do szpitala

Ten grudzień zapamiętam na zawsze. I tę jedną grudniową noc, pod blokiem operacyjnym. Na wielkim, pustym korytarzu, przeżyliśmy dwie i pół godziny, najgorsze w naszym życiu . Jak to możliwe? Zuzia jest typem dzielnym i silnym. Cała jest mocna i zdrowa jak rydz. Zuzia ledwo co choruje. Zuzia od maleńkiego była odporna na wszystko. Nikomu nadal nie mieści się w głowie, jak do tego doszło — czytamy.

Córka Natalii Klimas spędzi w szpitalu najbliższe dni

Aktorka podkreśliła, że chociaż wraz z córką przebywają w szpitalu, w którym przed laty występowała w przedstawieniu dla dzieci chorych na raka, to Zuzanna nie jest na oddziale onkologicznym. Klimas nie ukrywa nadziei, że najgorsze jest już za nimi i optymistycznie patrzy w przyszłość. Ma jednak świadomość, że jej córka pozostanie na oddziale przynajmniej do sylwestra.

Gdyby ktoś mi powiedział te dziesięć lat temu, że za dekadę, tu właśnie spędzę wigilię z moją córeczką, myślę, że bym się nie przestraszyła. Bo jednak nie jesteśmy na TYM piętrze. Tym, na którym są dzieci chore na raka. Myślę, że głównie szalenie bym się ucieszyła, że w ogóle mam córeczkę! A że dwie, to już coś wspaniałego!! I do tego wysokiego, fajnego męża, który nas bardzo kocha. I piękne, pełne życie. Myślę, że na tym bym się skupiła. A my sobie do sylwestra spokojnie tu posiedzimy. Może i rozdzieleni chwilowo, ale zaraz razem — stwierdziła.