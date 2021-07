"40 kontra 20". Do programu wchodzi NOWA uczestniczka! Zawróci w głowie Robertowi Kochankowi? "Widać było FLOW" (FOTO)

Laura 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Kochani nie piszcie ze to program poniżajacy kobiety, bo wcale tak nie jest, dostosowuja sie do formuły programu kobiety,panowie z reszta tez maja do siebie przekonywac swoja osoba,produkcja do niczego nie namawiala ani nie nakłąniała,dziewczyny tam byly sobą a na pewno sie nie poniżały,robicie dramaturgie.Prędzej tam faceci obaj sie ponizaja bo to oni coś działaja a one zbytnio nie wykazuja zainteresowania