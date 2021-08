"40 kontra 20". OBRAŻONA Joanna opuszcza program: "Dajcie mi spokój!"

Program "40 kontra 20" wielkimi krokami zbliża się do finału. W willi i na "glampingu" zostało już tylko kilka kobiet, które wciąż mają nadzieję na związek z którymś z kawalerów.

Młodszy - Bartosz Andrzejak skupia się głównie na rozwijaniu relacji z Patrycją, natomiast starszy - Robert Kochanek wciąż nie może się zdecydować, która z pań podoba mu się najbardziej.

Obaj byli za to pewni co do tego, że nie chcą wiązać się z Joanną Michalską i to właśnie ona odpadła ostatnio z show. Blondynka, przypominająca nieco z wyglądu Marilyn Monroe, ostatnio miała coraz bardziej napięte stosunki z pozostałymi uczestniczkami. Tuż po eliminacji wbiła wszystkim szpilę.

Ja się ostatnio tutaj niezbyt dobrze czułam, więc dziękuję, że mogę wracać do domu. Dziękuję za wam i za wspaniałe momenty i za te totalnie dołujące i niezrozumienie mnie w wielu sprawach, bo rozumiem, że ludzie nie muszą mnie rozumieć. Ważne jest, co jest we mnie w środku i co ja chcę dać od siebie - stwierdziła.

Asia nie pokazała klasy na końcu, tylko pojechała po wszystkich i w sumie to, co powiedziała, to znaczyło: "Mam wasze zdanie w du*ie i się cieszę, że już nie muszę z wami spędzać czasu" - ocenił Bartek.

Zobacz także: "40 kontra 20": Patrycja wypowiada wojnę Dalii: "NIE MASZ MÓZGU"

Uczestniczki chciały pomóc Asi się spakować, ale ta stanowczo zaprotestowała.

Dajcie mi święty spokój, bo ja już z wami nie muszę funkcjonować - stwierdziła.

Brzydko odpowiedziałam Lindzie, ale wyczułam po prostu fałsz - tłumaczyła potem.

Wychodząc, Joanna pożegnała tylko Beatę i Lindę, a resztę siedzących w ogrodzie dziewczyn zignorowała. Mocnym ruchem popchnęła drzwi i już jej nie było.

Ale wyszła z takim wyje*aniem - dziwiła się Patrycja.

Pożegnanie Asi skończyło się w sposób bardzo nieładny i niefajny - komentowała Iza.

Na Instagramie trwa burzliwa dyskusja. Część internautów jest oburzona zachowaniem blondynki.

Asia mimo wiecznego uśmiechu przyklejonego na twarzy, wydaje się być bardzo nieszczęśliwą osobą, niespełnioną i zazdrosną; Smutny obraz kobiety, która za wszelką cenę chciała pokazać swoją dominację, mocny charakter, pewność siebie, a z programu wręcz uciekła; Wyszło buractwo i brak klasy - piszą.

Po drugiej stronie "barykady" są obrońcy Joanny.

Powiedziała prawdę; Wreszcie ktoś był szczery i podsumował cały ten kurnik z dwoma kogutkami; Do takich żmij jadowitych i fałszywych inaczej się nie dało, a klasa? Czy któraś z nich ma klasę tam? - komentują.

A Wy co sądzicie o stylu, w jakim Joanna opuściła program?

Pudelek ma swoją grupę na Facebooku! Masz ciekawy donos? Dołącz do PUDELKOWEJ społeczności i podziel się nim!