42-letnia Alessandra Ambrosio gra w siatkówkę plażową i prezentuje UMIĘŚNIONĄ sylwetkę w skąpym bikini (ZDJĘCIA)

Agata 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie można powiedzieć że wygląda źle bo to tak jakby po prostu kłamać prosto w oczy, jest szczupła widać że uprawia jakiś sport Bo widać mięśnie na brzuchu. Jest różnica pomiędzy stonowaną sylwetką A pomiędzy wyrzeźbioną sylwetką, ona należy do osób które są szczupłe ma zrobione piersi więc to jest jakieś 80% roboty... Byłam modelką przez wiele wiele lat więc to ją też zobowiązuje do tego żeby jednak to uwagę trzymała...