42-letnia Jessica Alba relaksuje się z trójką dzieci na hawajskiej plaży (ZDJĘCIA)

Jolka 58 min. temu

Obserwuję co jakiś czas Albę. Oglądam zdjęcia paparazzi, niewystylizowane, bez obróbki, często brak makijażu. Kobieta wygrała kupon na loterii genetycznej. Jej twarz ma cały czas młodzieńczy urok, odnoszę wrażenie jakby miała pełną buzię i bardzo "gęstą" skórę. Alba ma twarz przepiękną, nie do końca mój gust, nie zmienia to jednak faktu, że baby face jest ponadczasowe. I nie, to nie zasługa chirurga (co najwyżej to drobne nieinwazyjne zabiegi), widać że twarz układa się naturalnie, zmarszczki koło oczu też naturalne.