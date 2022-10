42-letnia Jessica Simspon podkreśla odchudzone kształty w obcisłych spodniach na meczu koszykówki (ZDJĘCIA)

Jessica Simpson lata temu porzuciła muzykę na rzecz własnego biznesu. Przebranżowienie wyjątkowo jej się opłaciło - wartość jej odzieżowego imperium wyceniania jest na okrągły miliard (!) dolarów , co czyni z niej jedną z najbogatszych gwiazd w USA. Niestety celebrytka na własnej skórze miała okazję się przekonać, że czasami pieniądze szczęścia nie dają...

Gwiazda nie ukrywa, że chce pozostać przy obecnej wadze, a dieta i mordercze treningi zdają się przynosić oczekiwane rezultaty. W piątek 42-latka miała okazję, żeby pochwalić się szczupłą sylwetką przed innymi prominentnymi mamami na meczu koszykówki w Akademii Sportu w Thousand Oaks, gdzie uczęszczają jej pociechy. Co ciekawe, na boisku obecna była również Kim Kardashian, która również posyła swoje dzieci do elitarnej szkoły. Simpson podkreśliła odchudzone kształty w malutkim t-shircie z nadrukiem, do którego dopasowała obcisłe rurki i buty na koturnie w panterkę. "Rockową" stylizację dopełniły wielka, złota torba, czerwona skóra i okulary-pilotki.