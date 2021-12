46-letnia Eva Longoria relaksuje się nad basenem w kosiumie kąpielowym (FOTO)

Media społecznościowe aktorki bogate są w jej selfies oraz zdjęcia z całkiem częstych wizyt na czerwonym dywanie. Longoria , która może pochwalić się zgrabnym ciałem , od czasu do czasu raczy również swoich obserwatorów fotkami z wakacji w gronie bliskich, gdzie eksponuje kształty w kostiumie kąpielowym.

Mimo że aktualnie celebrytka spędza czas w domu, przygotowując się do świąt, nie powstrzymało jej to od przerwy na odpoczynek przy basenie. Zważając na to, że w Los Angeles temperatury w grudniu sięgają nawet 20 stopni, gwiazda nie zaopatrzyła się w żadne okrycie i maczała nogi w wodzie ubrana jedynie w jednoczęściowy kostium kąpielowy.