50-letnia Isis Gee wygląda dziś jak zupełnie INNA OSOBA! Piosenkarka przeszła gruntowną metamorfozę (ZDJĘCIA)

A ja jej współczuję. Musi być bardzo, bardzo zakompleksiona. To smutne. Przecież tymi filtrami nie dodaje sobie urody, ale zupełnie zmienia twarz. Jak inna osoba. Kiedyś dywagowano publicznie o tym, że jest transwestytą. Czyli w domyśle była tak nieatrakcyjna, że z pewnością wcześniej była mężczyzną. Każdy by się załamał. Ale to było lata temu. Przez ten czas mogła pójść na dobrą terapię, a nie stół u chirurga plastycznego. No ale priorytety. :-/