50-letnia Renata Gabryjelska ogłasza wielki POWRÓT do show biznesu przed studiem "Dzień Dobry TVN"! Sporo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Dwie dekady temu wszyscy Polacy zamiast siedzieć na Netfliksie śledzili z zapartym tchem przygody bohaterów serialu Złotpolscy . To właśnie na małym ekranie większość z nas miała pierwszą styczność z piękną Renatą Gabryjelską, wcielającą się w postać Ewy. W 1993 roku młoda kobieta zdobyła tytuł wicemiss na wyborach Miss Polonia . Wydawało się, że drzwi do wielkiej kariery stoją przed nią otworem. Ona zadecydowała skupić się na życiu rodzinnym u boku jednego z najbogatszych Polaków, założyciela RMF FM, Stanisława Tyczyńskiego .

Na przestrzeni lat Gabryjelska sporadycznie przypominała o sobie szerszej publiczności. Zdecydowanie najwięcej zamieszania zrobił wyreżyserowany przez nią thriller Safe Inside z 2019 roku, który został doceniony na zagranicznych festiwalach. Niedawno Gabryjelska poszukiwała po agencjach modelingowych bohaterek do nowego dokumentu, nad którym obecnie pracuje. Niespodziewanie okazało się, że fotografowie są zainteresowani, aby reżyserka wróciła teraz do pracy w charakterze modelki. Dojrzałe piękności są w końcu w świcie wielkiej mody bardzo "na czasie".

Ciało to wszystko pamięta. To jest "PYK" i się dzieje magia. (…) Nie spodziewałam się, że ktoś dostrzeże we mnie potencjał, to duże zaskoczenie wrócić do modelingu w wieku 50 lat.