52-letnia Beata Ścibakówna w BIAŁYM BIKINI wygrzewa się w Juracie u boku męża i Agnieszki Dygant

Karina 31 min. temu

Wczoraj w Ustroniu Morskim. Leżę sobie z koleżanką na plaży, ja na leżaku, ona na ręczniku. Z wody wychodzi ok. 40-letni Niemiec - ich parawan był rozbity ok. 10 m od naszego. I nagle, gdy dochodzi do swojego parawanu, galoty w dół i faja na wierzchu przy ludziach. Inni zwrócili mu uwagę, że to nie jest plaża nudystów, ale on ich nie rozumiał i nie mogli się z nim dogadać. Zmienił majtki, ubrał się i poszedł. Niesmak pozostał.