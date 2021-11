53-letnia Kylie Minogue dokazuje na greckich wakacjach i prezentuje ZGRABNĄ SYLWETKĘ (ZDJĘCIA)

W Polsce Kylie Minogue kojarzona jest głównie z przebojem Can't Get You Out Of My Head. Jest to jednak jeden z wielu hitów na koncie artystki, która w trakcie swojej trwającej już ponad 30 lat kariery zdążyła wydać 15 albumów studyjnych i mimo swojego dojrzałego wieku nadal koncertuje, oferując swoim fanom spektakularne show.