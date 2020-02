53-letnia Salma Hayek odpowiada internaucie na zarzut o korzystanie z botoksu: "Może już czas…"

Szszsz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Jest tyle pięknych kobiet po 50 dbających o siebie, zawsze mnie zachwycają starsze nauczycielki jogi czy medytacji, takie hipisowskie duchy, często są piękne i emanują taką dobrą kobiecą energią.. ważne by być zdrowym i dbać o ciało i ducha, a piękno zewnętrzne jest tylko miłym dodatkiem.. w Polsce to Kobieta po 50 musi być przeorana życiem, bo jak nie, to znaczy że jest paniusia. Na szczęście powoli to się zmienia i nosi się w tym wieku coraz mniej podomek