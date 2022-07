54-letnia Donna D'Errico pozuje w bikini i odgryza się krytykom: "Mogę nosić, co mi się podoba" (FOTO)

Trzeba przyznać, że czas obszedł się z aktorką wyjątkowo łaskawie. W wieku 54 lat Donna D'Errico nadal zachwyca wyrzeźbioną sylwetką i młodzieńczą twarzą. Celebrytka otwarcie opowiada o tym, że nieprzemijającą urodę zawdzięcza nie tylko genom, ale również zamiłowaniu do zabiegów medycyny estetycznej. W jednym z wywiadów wyznała, że poprawiła sobie nie tylko biust, lecz zdecydowała się również na plastykę brzucha, lifting ramion i modelowanie pośladków.

Ostatnio D'Errico wzbudziła uznanie internautów, prezentując się w wyciętym bikini. Zdjęcie było odpowiedzią na krytykę, która spadła na nią kilka tygodni temu po publikacji nagrania w stroju kąpielowym. Niestety to głównie kobiety oceniły wówczas, że 54-latce nie przystoi nosić bikini.

Wiele kobiet było zniesmaczone moim nagraniem z 4 lipca, które opublikowałam w czerwono-biało-niebieskim bikini, ponieważ uważały, że jestem "za stara, by nosić bikini" i, moje ulubione: "zdesperowana". Mogę nosić i robić, co mi się podoba. Przy okazji, oto ja w bikini przy stoliku do kawy - podpisała fotografię.