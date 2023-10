54-letnia Jennifer Lopez pozuje w koronkowej bieliźnie. Fani komplementują: "SZCZĘKA MI OPADŁA" (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez w show biznesie obecna jest od lat i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miała usunąć się w cień. Gwiazda, która niedawno świętowała 54. urodziny, spełnia się jako bizneswoman i wciąż regularnie pojawia się na ekranie. Obecnie fani JLo wyczekują również premiery dziewiątego studyjnego albumu wokalistki, zaplanowanej na 2024 rok. Jako że Lopez zawodowo nie zwalnia tempa, media na całym świecie regularnie rozpisują się o jej losach. Najwięcej emocji bez wątpienia wzbudza życie prywatne gwiazdy, zwłaszcza jej małżeństwo z Benem Affleckiem. Tabloidy uważnie śledzą również kolejne publiczne wyjścia celebrytki, zarówno oficjalne eventy, jak i codzienne przechadzki po mieście uwiecznione przez fotoreporterów.

Jak na prawdziwą gwiazdę przystało, Jennifer Lopez aktywnie działa w mediach społecznościowych. Publikując nowe wpisy na Instagramie, gwiazda niezmiennie może liczyć na komplementy ze strony swoich fanów, którzy co rusz zachwycają się jej nienaganną sylwetką czy starannie dobranymi stylizacjami. Nie jest tajemnicą, że Lopez od jakiegoś czasu współpracuje ze znaną marką bielizny. W środę gwiazda pochwaliła się obserwatorom efektami kolejnej już sesji dla wspomnianej firmy. 54-latka do zdjęć zapozowała rzecz jasna w bieliźnie pochodzącej z jej autorskiej kolekcji stworzonej dla włoskiej marki.

Przedstawiam moją kolekcję "This is me...now". Z Werony do Hollywood, stworzona z miłością - napisała.