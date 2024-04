55-letnia aktorka spodziewa się dziecka. Ojcem będzie 24-letni influencer. "Było warto!" (FOTO)

Kasia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja ją rozumiem. Mam 46 lat, jestem po rozwodzie, dzieci samodzielne. Umawiam się tylko z chłopakami 20-25 lat. Córki mi mówią, że jestem naiwna, ale nie, ja nie mam złudzeń. Wiem, że z żadnym nie założę rodziny, że kiedyś poślubią swoje rówieśniczki, a ze mną to tylko przygoda... Dla mnie to też tylko zabawa. Jestem zadbana, mam stabilną pracę, to używam życia. Trochę młodej energii i ciała i od razu lepiej. A co ja bym miała robić ze starymi piernikami w moim wieku? Taki młody to może raz za razem i ciągle głodny... Mój były mąż ma 50 lat, już został emerytem, jeździ z tą swoją nową ciotką klotką na działkę i sadzą pomidory, a ja się czuję młoda, wolę szaleć, wolę robić głupoty, wolę poczuć adrenalinę i dać się namówić młodemu na figle gdzieś, gdzie ktoś może nas zobaczyć, raz się żyje. Przeżywam drugą młodość i dobrze mi z tym.