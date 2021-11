55-letnia Salma Hayek w widowiskowej sukni Gucci z okazałym dekoltem paraduje na nowojorskiej premierze (ZDJĘCIA)

Nie da się nie zauważyć, że w ostatnim czasie kariera Salmy Hayek wróciła na odpowiednie tory. Meksykanka znów zaczęła dostawać role w dużych projektach, które niewątpliwie sprawiły, że jej gwiazda rozbłysła na nowo. Aktualnie 55-latka jest w trakcie promocji aż dwóch filmów ze swoim udziałem, które robią furorę na całym świecie - mowa o "Eternals" Chloé Zhao i "House of Gucci" Ridleya Scotta.

Premiera marvelowskiego blockbustera okazała się świetną okazją do przypomnienia światu o córce Salmy, Valentinie Pinault (ostatni raz fotoreporterzy mieli okazję uchwycić mamę i córkę ponad trzy lata temu). Wygląda na to, że troskliwa mama ma już dla 14-latki plan na najbliższą przyszłość i jest to dorastanie w świetle jupiterów.