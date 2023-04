57-letnia Shania Twain oszałamia brzuchem i dekoltem na gali CMT Music Awards (ZDJĘCIA)

Shania Twain, autorka takich hitów jak "That don't impress me much" i "Man! I feel like a woman", wróciła w wielkim stylu na scenę gali CMT Music Awards w Texasie. Niespełna 60-letnia gwiazda wystąpiła w kusym topie z głębokim dekoltem i odważnych spodenkach do kompletu. Nadal ma "to coś"?