61-letnia Adrianna Biedrzyńska pozuje w kostiumie kąpielowym z pokaźnym dekoltem. Internauci: "OGIEŃ" (FOTO)

Adrianna Biedrzyńska została porównana do Sabriny Salerno

Aktorka, znana między innymi z "Klanu" i "Barw szczęścia", cały czas jest aktywna w swoich mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 50 tysięcy osób. Ostatnio celebrytka opublikowała zdjęcia, na których w kostiumie kąpielowym wychodzi z basenu, przypominając słynną Sabrinę Salerno z teledysku do piosenki "Boys (Summertime Love)". Co ciekawe, sama Adrianna dodała tę piosenkę do swojego wideo. Wygląda na to, że była dla niej inspiracją.