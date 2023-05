61-letnia Meg Ryan pojawiła się na pokazie filmu kompletnie odmieniona... Fani jej nie poznają! (FOTO)

Goska 42 min. temu zgłoś do moderacji 53 2 Odpowiedz

Kochający synuś matkę zostawił 87-letnią i pojechał sobie na majówkę do Gdańska,a kobieta bez leków i bez jedzenia. Dobrze, że przyszła do mnie bo by jeszcze dwa dni głodna bez leków siedziała