65-letnia Melanie Griffith delektuje się lunchem bez grama makijażu na twarzy (ZDJĘCIA)

Ask 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

On Anie padła ofiara kogokolwiek! Sama biegała do lekarzy bez grama intelektu! Ofiara to osoba, która nigdy nie godziła się na czyn zakazany wobec własnej osoby, a ona sama bez przymusu tam biegała. Pudel ile lat maja Twoi pseudo redaktorzy? 12 czy 65?