68-letnia Donatella Versace CUDEM dotarła na swoje miejsce podczas pokazu Valentino. LEDWO się poruszała (WIDEO)

Jeszcze kilka lat temu Donatella Versace funkcjonowała w zbiorowej wyobraźni jako żywa antyreklama operacji plastycznych, regularnie strasząc wysmażonymi silikonami we włoskich kurortach. Nie ulega wątpliwości, że włoska ikona świata mody ma za sobą niezliczoną liczbę zabiegów medycyny estetycznej, które upodobniły ją do "kobiety kota".

Donatella Versace na paryskim pokazie Valentino

Jednej z najsłynniejszych Włoszek świata nie mogło zabraknąć na odbywającym się właśnie w Paryżu tygodniu mody haute couture. We wtorek znana projektantka zawitała na pokaz Valentino, eksponując wyćwiczoną sylwetkę w wyszywanej kryształkami białej kreacji własnego projektu. Kreatorka ubioru dopasowała do niej czarne szpilki na niebotycznym obcasie, w których ledwo co stąpała po kamiennej posadzce. "Tygrysie" rysy twarzy gwiazdy zostały podkreślone przy pomocy mocnego makijażu.