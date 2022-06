69-letni David Hasselhoff i jego młodsza o 27 małżonka cieszą się z uwagi fotoreporterów na festiwalu w Monte Carlo (ZDJĘCIA)

Ela 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Uroda to władza . Taka prawda. Można mówić o charakterze o inteligencji ale atrakcyjność fizyczna to as w rękawie zawsze! I mówcie sobie co chcecie ale starość jest bezlitosna, mam koleżankę która ma 60 lat i która wpadła w depresję z tego powodu.Dosłownie . Bo jak mówi stała się brzydka... Mezszczyzni już się nią nie interesuje, nikt nie luka na nią na wakacjach, a ulicy, w sklepie..