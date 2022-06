71-letnia Jane Seymour chwali się życiową formą podczas imprezy w Los Angeles (ZDJĘCIA)

Wers 23 min. temu zgłoś do moderacji 26 1 Odpowiedz

Prawda jest taka, że ona zawsze była piękna. Zarobiła dużo pieniędzy więc stać ją na wspaniałe życie. Miała chyba 3 mężów. Operacje, trochę botoksu, dieta, ćwiczenia. Nie sądzę aby przez 40lat wstawała o 6tej rano. W robocie do 16,17.potem sprzątanie, zakupy, gotowanie, dzieci i tak do 22.potem sen i do przodu od nowa. Po drodze problemy finansowe, ciułanie grosza, problemy z mężem, który pije, albo poniża, albo chodzi na baby. Do tego miliony innych problemów zwykłych kobiet. Opieka nad rodzicami. Życie jest loterią, żeby mieć wspaniałe życie trzeba:urodzić się w odpowiednim kraju i w odpowiedniej rodzinie; mieć odpowiednią urodę i charakter. Nie powiecie mi że 60 lub 70latka, która urodziła się w PRL, na wsi albo w rodzinie biedakow/alkoholikow, ze średnia uroda, bez bogatego męża, ma szansę na życie jak Jane.