73-LETNIA Vera Wang świeci odsłoniętym DEKOLTEM na gali rozdania nagród CFDA (ZDJĘCIA)

Tym razem jednak przyznać trzeba, że Vera przeszła samą siebie. Gwiazda pojawiła się w ostatni poniedziałek w Nowym Jorku na rozdaniu nagród Council of Fashion Designers of America. I choć na czerwonym dywanie towarzyszyła jej Vanessa Hudgens, to nie było choćby cienia wątpliwości co do tego, na kim tak naprawdę skupiają się obiektywy aparatów.