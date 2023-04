74-letni Mohamed Hadid migdali się na spacerku pod ramię z dużo młodszą blond pięknością (FOTO)

Obecnie jednak ojciec Gigi i Belli Hadid znany jest przede wszystkim jako wyrafinowany kobieciarz, który szczególnie upodobał sobie znacznie młodsze od siebie partnerki. Co ciekawe, kiedyś nawet dał się przyłapać w towarzystwie Sandry Kubickiej , choć jak pokazał czas, nasza rodaczka nie zdołała zawrócić mu w głowie tak jak ponoć zrobiła to sama Joanna Krupa...

74-letni Mohamed Hadid przyłapany na spacerze z młodszą pięknością

Ostatnimi czasy coraz częściej widuje się go w towarzystwie Keni Silvy, która w towarzystwie biznesmena podbiła już nawet czerwony dywan. Gwiazda "The Real Housewives of Orange Country" zdążyła jednak zabłysnąć tam dzięki swojemu silnemu podobieństwu do jednej z córek Hadida, co zdążyło też zaniepokoić spore grono fanów Gigi.