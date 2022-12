74-letni Mohamed Hadid, ojciec Gigi i Belli Hadid, buszuje po sklepach w towarzystwie 32-letniej modelki (ZDJĘCIA)

Mohamed Hadid kilka lat temu pojawił się w polskich mediach - po tym, jak pisano, że potentat nieruchomości tak bardzo zachwycił się głosem Edyty Górniak, że posłał po nią helikopter, by ta wystąpiła podczas ekskluzywnego przyjęcia w jego willi. Nie był to jedyny polski akcent w życiu ojca sióstr Hadid. Kilka lat temu głośno było również o romansie polskiej instagramerki Justyny Monde z biznesmenem. Para miała poznać się przez... Instagram, a do pierwszego spotkania doszło we Wrocławiu. Influencerka opowiedziała nawet serwisowi MailOnline o ich zażyłej relacji.