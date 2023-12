74-letnia Vera Wang pozuje z córkami w świątecznej scenerii. Internauci zachwyceni: "Piękne tak jak mama". Podobne? (FOTO)

ojej 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

jeju dlaczego o takihc mało atrakcyjnych babch pisze się "piękna", pona jest brzydka, ale zgrabna, tak samo o zniekształconych klonach mówi się "piękna" a bazyke nadaj,a się do zrzucania zbędnych kilogramow w postaci rzygów-taak doda powyginana od bółu, cerata przetakiewicz, pontony podpijające oczy u lisowej młodszej byłej i starszej byłej smoczek wyrysowany a pudzian przy kini to młokos , lewandowska kosmiecznie smiekształcona, pomimo, że ładna nie była ale kobieca a teraz blacha drag i wiele wiele innych klonów odrażających nazywacje pięknościami-ILE WAM ZA TO PŁACĄ, ŻEBY TAK KŁAMAĆ?????????????