75-letni Ronnie Wood relaksuje się na plaży w towarzystwie MŁODSZEJ o 31 lat żony i 6-letnich córek (ZDJĘCIA)

Ronnie Wood od kilku lat związany jest z młodszą o 31 lat Sally Humphreys Wood. Aktorka nie jest jego pierwszym "młodszym wyborem", bo w 2009 roku zagraniczna prasa rozpisała się bowiem o Ronniem, kiedy to postanowił porzucić swoją żonę dla młodszej o 42 lata rosyjskiej kelnerki. Ich związek był niezwykle burzliwy, bo gitarzysta został oskarżony o pobicie 20-letniej kochanki Jekateriny. Wcześniej jego żonami były Krissy Findlay (od 1971 do 1978), następnie Jo Wood (od 1985 do 2011 roku), aż w końcu ustatkował się u boku Sally.