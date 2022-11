76-letnia Goldie Hawn wspiera córkę Kate Hudson na premierze nowej części "Knives Out" (ZDJĘCIA)

Nie nie 7 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Jestem za odebraniem obywatelstwa Ukraińcom i wszystkich przywilejów na które Polacy przez pokolenia pracowali. Oni na to nie pracowali i żaden kraj nigdy takich przywilejów nie dawał. Co innego pomoc humanitarna a co innego przekazanie naszych pieniędzy z podatków obcemu narodowi. Jeszcze z taką historią! A teraz jeszcze Oberwaliśmy od nich rakietami