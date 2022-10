81-letni miliarder Robert Kraft poślubił MŁODSZĄ O 34 LATA ukochaną! Na wystawnej ceremonii bawili się m.in. Elton John oraz Ed Sheeran

Życie prywatne najbogatszych ludzi świata niezmiennie wzbudza zainteresowanie światowych mediów, zwłaszcza gdy mowa o ich sprawach sercowych - burzliwych rozwodach czy bajkowych zaślubinach. Ostatnio uwagę tabloidów zwrócił 81-letni miliarder Robert Kraft. Amerykański biznesmen i właściciel drużyny futbolowej New England Patriots w piątek poślubił bowiem młodszą o 34 lata ukochaną.

Jak donosi Page Six, Robert Kraft i okulistka dr Dana Blumberg wymienili przysięgi podczas wystawnej ceremonii w Nowym Jorku. Para zaprosiła swoich gości na dolny Manhattan, co ciekawe jednak nie poinformowała ich wcześniej, że impreza będzie ślubem pary. Uczestników wydarzenia poproszono jednak o odświętne stroje.

Kraft i jego ukochana są razem od 2019 roku, w marcu tego roku wyszło natomiast na jaw, że para postanowiła się zaręczyć. Okazuje się, że miliarder i jego narzeczona zaczęli planować huczne zaślubiny zaledwie kilka tygodni temu. A wszystko to za sprawą koncertu Eltona Johna na Gilette Stadium w Foxborough. Gdy właściciel New England Patriots i okulistka spotkali gwiazdora za kulisami, ten zaczął zachwycać się pierścionkiem Blumberg i dopytywać ich o termin ceremonię. Gdy para zdradziła, że myśli nad czymś kameralnym, John odparł:

Cóż, kiedy weźmiecie ślub, chcę zagrać na nim w prezencie! - przytacza słowa artysty informator Page Six.

Kraft i Blumberg postanowili skorzystać z oferty i zaplanowali ceremonię w jedynym dogodnym dla brytyjskiego artysty terminie. - Elton zrobił to jako przyjaciel, by uczcić ich przyjaźń. Zaplanowali wydarzenie w jakieś trzy tygodnie! - powiedział serwisowi jeden z zaproszonych gości.

Zgodnie z obietnicą Elton John wystąpił na ślubie Roberta Krafta i jego młodszej o 34 lata ukochanej. Mało tego, gwiazdor zdradził weselnym gościom, że przyleciał do Nowego Jorku specjalnie na ceremonię. Artysta dał godzinny koncert, podczas którego wykonał swoje największe przeboje. John zagrał także w duecie z inną gwiazdą muzyki obecną na weselu, Edem Sheeranem .

Muzycy nie byli rzecz jasna jedynymi znanymi gośćmi, którzy świętowali wraz z państwem Kraft. Na ślub miliardera wybrał się na przykład były rozgrywający Patriots, Tom Brady. Sportowiec na uroczystości pojawił się bez wieloletniej żony Gisele Bundchen - niedawno pojawiły się doniesienia, że para podjęła decyzję o rozstaniu. Brady z pewnością nie narzekał jednak na brak towarzystwa, według Page Six zawodnika Tampa Bay Buccaneers widziano w towarzystwie Jona Bon Joviego, na weselu Krafta nie zabrakło także znanych postaci ze świata amerykańskiego sportu, w tym wielu byłych i obecnych graczy jego klubu.

Według informatora Page Six młodej parze bardzo zależało na tym, by podzielić się swoim szczęściem z innymi - na zaślubinach pojawiło się aż 250 gości. Nie wiadomo, gdzie i kiedy dokładnie Kraft i Blumberg wymienili przysięgi, znanych jest jednak kilka innych szczegółów wystawnej ceremonii. Okazuje się, że na zaślubinach 81-letniego miliardera nie zabrakło elementów związanych z kulturą żydowską i osobistych akcentów - w pewnym momencie małżonkowie wyświetlili ponoć gościom wzruszające, dziesięciominutowe wideo. Pojawiły się także nawiązania do świata sportu, podczas wydarzenia parę zapowiedział na przykład komentator NFL Al Michaels.