81-letnia Martha Stewart pozuje w stroju kąpielowym na okładce magazynu. Internauci do grafika: "Gdzie są nieedytowane zdjęcia?" (FOTO)

Martha Stewart z całą pewnością jest jedną z najpopularniejszych osób w Stanach Zjednoczonych. Trudno uwierzyć, że amerykańska osobowość telewizyjna w sierpniu skończy 82 lata. Stewart przez te wszystkie lata stała się już ikoną, a media wielokrotnie rozpisywały się o jej burzliwym życiu prywatnym. Nazwisko Marthy kilkukrotnie pojawiało się także w kontekście znanego rapera Snoop Dogga, bowiem to jeden z najtrwalszych duetów w show biznesie, gdyż gwiazdy przyjaźnią się od przeszło 15 lat.

81-letnia Martha Stewart wystąpiła na okładce w stroju kąpielowym

Tym razem Stewart ponownie zaskoczyła swoich fanów. W niedawnym wydaniu show "Today" zaprezentowała bowiem widzom najnowszą okładkę magazynu "Sports Illustrated", na której to wystąpiła w roli modelki. Martha, mając 81 lat, została jednocześnie najstarszą gwiazdą, która pojawiła się na okładce tego prestiżowego magazynu. Stewart pojawiła się w specjalnym wydaniu miesięcznika - "Sports Illustrated Swimsuit", które to ukazuje się raz w roku. Nie da się więc ukryć, że to wielkie wyróżnienie dla Marty, bowiem na okładki tego magazynu trafiają największe nazwiska ze świata modelingu i rozrywki.

Do zdjęć odniosła się również sama Stewart, która w "Today" zachwycała się okładką. Jednocześnie przyznała, że mimo iż na co dzień nie myśli o swoim wieku, to świadomość, że jest najstarszą osobą, która kiedykolwiek pojawiła się w tym miejscu - jest "w pewnym sensie historyczne". O kilka słów pokusiła się także na swoim Instagramie.

Bardzo się cieszę, że znalazłam się na okładce magazynu. (...) Mam nadzieję, że ta okładka zainspiruje cię do rzucenia sobie wyzwania i spróbowania nowych rzeczy, bez względu na to, na jakim etapie życia się znajdujesz. Zmiana, ewolucja i bycie nieustraszonym - to niezwykle potrzebne i dobre rzeczy - pisała.

Internauci sceptycznie podeszli do okładki Stewart

Równie entuzjastycznie podeszli fani gwiazdy i sławni przyjaciele. Choć nie zabrakło również głosów sugerujących, że rewelacyjny wygląd Stewart to przede wszystkim robota... grafików i zabiegów upiększających.

Gratulacje królowo; Jesteś niesamowita; Gratulacje. Dziękuję za udowadnianie, że piękno w każdym wieku jest pięknem; Idealna; Chirurgia plastyczna, botox, wypełniacze warte tysiące dolarów, przedłużanie włosów, filtry i inne. Proszę umieścić na okładce prawdziwą seniorkę; Jeśli któraś kobieta na ziemi myśli, że może porównywać się do kogoś, kto zarobił miliardy dolarów i wypróbował tysiące terapii... To tylko propaganda, aby kobiety znów czuły się gorzej ze sobą; Gdzie są nieedytowane zdjęcia?! - pisali internauci.

A wy co myślicie?

