82-letnia Martha Stewart ZACHWYCIŁA na modowej gali. Co słychać u telewizyjnej gwiazdy, która ma za sobą odsiadkę w więzieniu?

Martha Stewart ma za sobą kryminalną przeszłość

Pierwsze lata dorosłego życia Amerykanki nie wskazywały na to, że wkrótce doczeka się miana kulinarnej ekspertki. Kobieta godziła karierę modelki Chanel ze studiowaniem historii architektury . W tym okresie poznała swojego przyszłego męża Andrew , z którym doczekała się narodzin jedynego dziecka, córki Alexis . Po kilku latach, za namową ukochanego i jego ojca, rozpoczęła pracę w charakterze maklera giełdowego . To jednak zupełnie nie była pożądana przez nią droga kariery.

Martha Stewart wróciła w triumfalnym stylu

Mimo ogromnego kryzysu wizerunkowego wyraźnie stęsknieni widzowie dali prezenterce drugą szansę, licznie zasiadając przed telewizorami do obejrzenia pierwszego po zasądzonym wyroku wydania jej nowego programu "The Martha Stewart Show". Olbrzymi sukces magazynu zapewnił jej 6 nominacji do prestiżowej nagrody Emmy. Ostatecznie zszedł z anteny po 7 latach emisji, a wydawane przez nią czasopismo przetrwało na rynku prasowym aż do 2022 r.